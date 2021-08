Prison Break : l’acteur Wentworth Miller révèle être autiste

Il y a quelques jours, Wentworth Miller, le comédien qui campait dans la peau du célèbre héros de la série «Prison Break», a fait une révélation. C’est à travers son compte Instagram qu’il a confié être autiste.

Dans son message, Wentworth Miller explique avoir été diagnostiqué l’année dernière après un long processus. Il faut savoir que l’autisme, qui est un trouble du développement d’origine neurologique, est généralement détecté dès le plus jeune âge. Il arrive toutefois que le spectre de l’autisme (TSA) soit détecté plus tard, à l’âge adulte, et même parfois jamais. Et c’est la raison pour laquelle cette découverte qui a pris du temps, a été un «choc mais pas une surprise» pour l’acteur américain.

«Ce n’est pas quelque chose que je changerais» écrit-il avant d’ajouter «qu’il avait immédiatement compris qu’être autiste est au coeur de son identité et de tout ce qu’il a accompli et articulé depuis». L’américain de 49 ans exprime également sa gratitude envers «les nombreuses personnes qui l’ont consciemment ou inconsciemment donné ce supplément de grâce et d’espace durant les années, et lui ont permis de se déplacer dans le monde d’une façon qui fait sens pour lui et non pour eux».

«Combattre la stigmatisation»

Loin d’être suffisamment bien informé sur l’autisme, Wentworth Miller annonce d’avance qu’il ne souhaite pas devenir le porte-parole, ou parler au nom de la communauté autiste. Il veut simplement pouvoir «lever sa main, et dire qu’il l’est aussi». En revanche, il invite les personnes qui se questionnent sur le sujet, à se tourner vers Instagram ou TikTok.

Des comptes dédiés à l’autisme et la neurodiversité existent avec des «contenus réfléchis et inspirants qui analysent les terminologies, mettent de la nuance, et combattent la stigmatisation». «Ces créateurs, certains assez jeunes, abordent les problèmes pertinents avec plus de connaissances et de fluidité que moi», reconnait Wentworth Miller.

Révélé en partie grâce à Mariah Carey pour être apparu dans les clips de la chanteuse au début des années 2000, il obtient dans la foulée le rôle de «Michael Scofield» dans la série à succès «Prison Break». Il participe ensuite à quelques séries, comme «Flash» ou «Arrow», puis en 2017, il reprend du service pour le retour d’une saison inédite de «Prison Break».

Après plusieurs années de rumeurs, Wentworth Miller a finalement fait son coming out en 2013, à l’occasion d’un événement russe dont il était invité. Il révèle également avoir tenté de se suicider à cause de l’homophobie dont il a été victime, il avait 15 ans lors de sa première tentative.