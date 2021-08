DaBaby : le rappeur viré du festival Lollapalooza pour ses propos homophobes

Alors qu’il se produisait au festival Rolling Doud de Miami la semaine dernière, DaBaby a fait une entrée de scène très remarquée. En effet, le jeune rappeur américain a tenu des propos homophobes lors de son show. Alors que de nombreuses personnalités comme Dua Lipa, Chris Brown ou encore Madonna, ont réagi dans la foulée, le festival Lollapalooza a décidé d'annuler le concert qu'il devait donner hier soir.

«Si vous n’êtes pas venus aujourd’hui avec le VIH, le SIDA ou n’importe quelle autre maladie sexuellement transmissible qui vous tue en deux ou trois semaines, allumez votre téléphone. Mesdames, si votre ch.... sent l’eau, allumez votre téléphone. Les mecs, si vous ne s... pas des b... dans un parking, allumez votre téléphone», avait alors lâché le rappeur de 29 ans, dimanche 25 juillet.

Des propos choquants, qui n’ont pas manqué de faire réagir le public présent sur place. Sifflé et hué, un spectateur lui avait même jeté une chaussure, en signe de mécontentement.

De quoi pousser le célèbre festival de Chicago, qui fête ses 30 ans cette année, à modifier son agenda et de remplacer la prestation qu'il devait donner hier, dimanche 1er août, par celle du rappeur Young Thug. «Lollapalooza a été fondé sur les principes de la diversité, de l’inclusivité, du respect et de l’amour. Pour cette raison, DaBaby ne présentera pas ce soir son concert à Grant Park», ont ainsi précisé les organisateurs.

Lollapalooza was founded on diversity, inclusivity, respect, and love. With that in mind, DaBaby will no longer be performing at Grant Park tonight. Young Thug will now perform at 9:00pm on the Bud Light Seltzer Stage, and G Herbo will perform at 4:00pm on the T-Mobile Stage. pic.twitter.com/Mx4UiAi4FW — Lollapalooza (@lollapalooza) August 1, 2021

De leur côté, les stars aussi ont très rapidement répondu aux propos de DaBaby.

Dua Lupa se dit choquée

Le jeune rappeur originaire de Cleveland qui avait percé l’année dernière, grâce à son tube «Rockstar» en featuring avec Roddy Ricch, a collaboré plus récemment avec une artiste de la pop music. Il s’agit de la chanteuse anglaise Dua Lipa. Et après les propos polémiques du rappeur, les fans de cette dernière lui ont demandé de supprimer le titre «Levitating» sur lequel il s’était invité pour un remix qui cartonne dans les charts américains.

Dua Lipa addresses violently homophobic comments made by DaBaby at Rolling Loud:





“I’m surprised and horrified… I know my fans know where my heart lies and that I stand 100% with the LGBTQ community. We need to come together to fight the stigma and ignorance around HIV/AIDS.” pic.twitter.com/jnJDvppMTx — Pop Crave (@PopCrave) July 27, 2021

Réceptive, Dua Lipa avait fait savoir sur Instagram «qu’elle ne reconnaissait pas la personne avec qui elle a travaillé». Très proche de ses fans, la pop star a également tenu à réaffirmer «son soutien à la communauté LGBTQ». «Nous devons nous unir pour combattre les préjugés et l’ignorance autour du Sida et du VIH», a-t-elle conclu avant de se désabonner du compte de DaBaby.

D’autres stars réagissent

Après une tentative d’excuses ratées sur les réseaux, en justifiant «ne pas s’être adressé à ses fans gays» car ils se comportent bien et ne sont pas «des junkies», et bien que les rappeurs T.I. et Boosie Badazz ont pris la défense de DaBaby, d’autres noms du hip-hop ont partagé leur opinion.

Le très influent Questlove a rayé le nom de DaBaby sur Instagram. Quant à l’artiste Chris Brown, il lui a donné un conseil : «Ferme-la… Fais tes concerts. Remercie tout le monde et dégage de la scène».

if Chris Brown gotta tell you to behave then my nigga you terrible lmaooooo pic.twitter.com/vM3NllTsv6 — moodiebay (@WithLoveMathyu) July 29, 2021

La reine de la pop, Madonna, a également passé un savon au rappeur en lui reprochant son «ignorance» et en lui rappelant comment le Sida se transmet.

Dans son message, la superstar en profite pour rappeler à DaBaby les recherches scientifiques qui ont permis aux personnes atteintes du VIH de vivre avec, grâce aux avancées médicales.

Pour conclure, la star a aussi condamné les propos sexistes que le jeune américain avait prononcés à l'égard des femmes.