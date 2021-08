Charlène de Monaco se dévoile sans fard dans une vidéo pour mettre fin aux rumeurs

Cela fait maintenant plusieurs mois que Charlène de Monaco n’est pas retournée sur le Rocher, à Monaco, auprès des siens. La princesse est en effet coincée en Afrique du Sud depuis le printemps dernier.

Elle s’y était rendue pour rendre hommage au défunt roi des Zoulous, Goodwill Zwelithini, mort le 12 mars dernier après 50 ans de règne, et dans le cadre d’un travail sur la conservation des rhinocéros.

Malheureusement, une fois sur place, l'ancienne nageuse professionnelle, qui devait séjourner dans le pays une dizaine de jours, a été contrainte de subir plusieurs interventions après avoir développé une grave infection ORL.

Celle-ci est survenue à la suite d’une banale opération dentaire, et l’empêche de prendre l’avion pour retrouver son mari et ses enfants. Charlène de Monaco n’a, entre autres, pas pu célébrer ses 10 ans de mariage avec le prince Albert II, le 1er juillet dernier.

Cette longue absence et ses rendez-vous manqués ont fait naître de multiples rumeurs à son sujet. Alors que certains pensent que la mère de Jacques et Gabriella est retenue dans le pays à cause d’une chirurgie esthétique ratée, d’autres affirment que son couple bat de l’aile.

au naturel et face caméra

Soucieuse de rétablir la vérité, Charlène de Monaco a donc accepté de s’entretenir, via Facetime, avec l'animatrice Mandy Wiener. Dans la vidéo, publiée ce lundi 2 août et relayée par le Daily Mail, elle apparaît face caméra, et sans fard.

Au fil de la discussion, elle a notamment déclaré que la situation est très «frustrante» pour elle, et que ses enfants lui manquent.

En convalescence dans la province du KwaZulu-Natal, l’ex-athlète de 43 ans, présidente d'une fondation à son nom, consacrée à la prévention des noyades, a précisé qu’elle devra rester sur sa terre natale «jusqu'à la fin octobre».