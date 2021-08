Julien Doré fait des confidences sur sa vie amoureuse

Habituellement très discret sur sa vie sentimentale, Julien Doré a fait quelques confidences au magazine Psychologies.

Interrogé sur le thème de l’amour, moins central qu’à l’accoutumée dans son dernier album, le chanteur explique être aujourd’hui dans une «relation plus apaisée».

«Comme homme, il (l’amour, ndlr) me reste essentiel. Je ne peux pas vivre sans aimer une femme, le féminin prend une place immense dans ma vie... Même si dans Aimée, je parle plutôt de ma mère et de ma grand-mère (…) Mais c'est aussi parce que je suis dans une relation amoureuse plus apaisée».

N'en déplaise aux admiratrices amoureuses du beau blond, Julien Doré n’est donc plus célibataire, et semble avoir trouvé son équilibre. «Mes albums précédents étaient nourris des histoires que je vivais à l'époque : intenses, passionnelles, pleines de ‘trop’, explique-t-il. Aujourd'hui je l'ai compris, le bonheur est beaucoup plus joli quand on le vit simplement. Je n'ai plus besoin de faire exister cet intime-là en chanson pour être heureux».