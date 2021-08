Rihanna est officiellement milliardaire, annonce Forbes

C'est officiel : Rihanna est entrée dans le cercle très fermé des stars milliardaires, a annoncé le magazine économique Forbes. La chanteuse et créatrice a amassé une fortune d'1,7 milliards de dollars.

A 33 ans, elle devient ainsi la chanteuse la plus riche du monde. Mais même si l'interprète d'«Umbrella» est mondialement connue pour ses tubes, ce n'est pas grâce à eux qu'elle s'est hissée en haut du podium.

Rihanna construit depuis quelques années un empire commercial : Fenty. C'est de lui que provient l'essentiel de sa richesse, selon Forbes. Fenty se décline en plusieurs entreprises, avec en tête de liste Fenty Beauty. Cette marque de cosmétiques, lancée en 2017 par Rihanna et le groupe de luxe LVMH, rapporte à la chanteuse 1,4 milliard de dollars.

Il faut dire que Fenty Beauty a beaucoup de succès. L'entreprise a misé sur l'inclusivité, en proposant des produits adaptés à tous types de carnations. Le fond de teint compte à lui seul pas moins de 50 teintes. Ce parti pris a permis à Fenty Beauty de dépasser d'autres marques créées par des célébrités, comme Kylie Cosmetics de Kylie Jenner ou KKW Beauty de Kim Kardashian.

La carrière musicale entre parenthèses

Savage x Fenty fonctionne sur le même principe. Cette société de lingerie, toujours appuyée par LVMH, propose des sous-vêtements pour chaque morphologie. Forbes estime sa valeur à 270 millions de dollars.

«L'écosystème Fenty» a été complété l'année dernière par Fenty Skin, une gamme de soins pour la peau toujours inclusive. Seul échec : la marque de prêt-à-porter Fenty, stoppée au bout de deux ans, après avoir fortement souffert de la crise sanitaire.

Même si les fans de Rihanna se réjouissent du développement de Fenty, beaucoup attendent avec impatience un album de la chanteuse. Celle-ci, qui avait l'habitude d'en sortir un par an, n'en a pas créé de nouveau depuis Anti en 2016. L'album comprenait notamment les singles «Work» et «Love On The Brain».