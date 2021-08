Greta Thunberg : en une du premier «Vogue Scandinavie», l'activiste dénonce l'industrie de la mode

Au pied d'un arbre et caressant un cheval, la militante suédoise Greta Thunberg fait la couverture du premier numéro de Vogue Scandinavia, publié à l'occasion de la sortie du nouveau et sixième rapport du GIEC sur la situation climatique.

Sur son compte Twitter, Greta Thunberg a publié la une du magazine avec une légende qui permet à la militante d’alerter ses followers sur les conséquences de la mode. Elle y fustige notamment la fast fashion. A savoir : le renouvellement tous les mois, voire toutes les semaines des collections vestimentaires.

The fashion industry is a huge contributor to the climate-and ecological emergency, not to mention its impact on the countless workers and communities who are being exploited around the world in order for some to enjoy fast fashion that many treat as disposables. 1/3 pic.twitter.com/pZirCE1uci

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 8, 2021