Mélanie Page et Nagui ont attrapé le Covid-19

Mélanie Page et Nagui sont apparus masqués, mais souriants, sur Instagram pour soutenir la campagne de vaccination après avoir assister au spectacle de Fabrice Luchini au festival de Ramatuelle.

La comédienne n’a pas caché sa joie de pouvoir retrouver les lieux de culture en présence d’un large public venu assister, lui aussi, à la représentation. «Plaisir de retourner au théâtre au @festivalderamatuelle voir Fabrice Luchini… soirée exquise. Faisons tout pour garder la liberté de pouvoir aller au théâtre, dans les musées, les cinémas, les restaurants…. Le vaccin est notre seule solution pour garder tous ces lieux ouverts et vivants !», écrit-elle en compagnie de son compagnon, Nagui.

C’est en réponse à un internaute s’inquiétant des effets indésirables ressentis après sa vaccination que Mélanie Page a reconnu qu’elle et son mari avaient contracté le Covid-19, et que cela fut une expérience autrement plus désagréable que les effets secondaires liés au vaccin.

«Ne vous inquiétez pas, ça ne devrait pas durer… Et surtout dites-vous que les symptômes que vous avez sont dix fois inférieurs à ceux que vous auriez ressentis avec le Covid si vous l’aviez attrapé…. Pour le coup, à cause du Covid, j’ai perdu le goût pendant plus de 6 mois entre autres réjouissances (très grosse fatigue, fièvre, mal de tête intense, détresse respiratoire etc…). Le virus sera toujours bien bien pire que le vaccin (et encore pour la majeure partie des gens le vaccin passe inaperçu). Courir le risque d’attraper ce foutu virus alors qu’on a une solution à portée de main est de l’inconscience. Vous avez fait le bon choix», a-t-elle commenté.