«Donne un peu» : quand Camille Lellouche envoie un message à Lionel Messi

Lionel Messi, c'est bien, mais il ne faudrait pas oublier les graves problèmes qui touchent le monde ces dernières semaines. C'est en substance le message qu'a essayé de faire passer l'humoriste Camille Lellouche en envoyant une note vocale au nouveau joueur du PSG sur Instagram.

L'actrice française a commencé par féliciter l'Argentin pour son tout nouveau contrat dans le club de la capitale. «En revanche, je voulais savoir en terme de tout ce qui est incendies, tornades, tsunamis, Covid, etc, est-ce que tu peux donner un peu s'il te plaît ?», enchaîne rapidement Camille Lellouche d'un ton qui laisse largement deviner le caractère humoristique de son message.

«Ton évolution jusqu'à Paris, c'était soit un Pokémon, soit un colis Amazon, on sait pas ce que t'es vraiment. Ça on s'en bat les yeucs en vrai», lâche-t-elle ensuite. Celle qui compte plus de 2,3 millions d'abonnés sur Instagram conclut sa note en déclarant : «t'as de l'argent, c'est chanmé, mais donne un peu pour toute la m*rde. En ce moment, c'est un peu la m*rdasse. Super, voilà, tiens-moi au courant. Embrasse tout le monde».

En moins de 24 heures, la vidéo a cumulé plus de 700.000 vues sur Instagram, et a été validée par de nombreux internautes et personnalités. De Cristina Cordula à Mouloud Achour en passant par l'acteur Nassim Lyes, tous semblent conquis par l'humour de l'artiste.