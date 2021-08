Kim, l'ex-femme d'Eminem, hospitalisée après une tentative de suicide

Kim Scott, l'ex-femme du rappeur Eminem, aurait été hospitalisée après une tentative de suicide, selon les informations du site TMZ.

Les forces de l'ordre ainsi que des équipes de secours sont intervenues au domicile de la femme, âgée de 46 ans, le 30 juin dernier. Selon leurs premières constatations, elle s'était infligée des lacérations au niveau des jambes, et le sol de chez elle était plein de sang.

Malheureusement, elle était trop agitée, voire violente, pour être prise en charge sur place, et a donc été transférée à l'hôpital, pour une évaluation médicale et psychologique. Depuis, elle a pu retourner chez elle.

Une relation compliquée avec Eminem

Ce n'est pas la première fois que Kim Scott essaye de mettre fin à ses jours. En 2015, après un grave accident de voiture, elle avait expliqué avoir délibérément bu, pris des médicaments et visé un poteau.

Eminem et Kim Scott sont officiellement séparés depuis 2006, et leur deuxième divorce. Leur relation a commencé en 1989, et ils se sont mariés dix ans plus tard. Après un premier divorce en 2000, ils se sont remariés en 2006, pour seulement quelques mois. Ensemble, ils ont eu une fille, Hailie.

Kim a eu droit à une chanson à son nom sur l'album The Marshall Mathers LP d'Eminem, sorti en 2000. Un morceau qui a fait couler beaucoup d'encre puisque le rappeur de Détroit se met dans la peau d'un mari qui veut tuer sa femme.