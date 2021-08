«Un choc presque traumatique» : Cathy revient sur sa séparation avec David Guetta

Après 25 ans de vie commune, Cathy et David Guetta mettaient un terme à leur union en 2014. Un moment traumatisant pour la femme d’affaires.

Dans un entretien accordé au magazine Gala, Cathy Guetta commence par évoquer leurs années de gloire à Ibiza où leurs soirées F*ck me I’m Famous étaient devenues incontournables. Le couple devient un symbole de réussite, uni par l’amour et le sens des affaires.

«J'étais serveuse aux Bains et lui directeur artistique au Queen, tout le monde nous adorait lorsqu'il m'a dit : 'Viens, on monte nos propres établissements'. J'étais l'image de nos soirées, j'avais les contacts VIP. Mais c'est David qui avait l'esprit entrepreneurial. Nous avons construit notre succès à 50/50», se souvient Cathy Guetta.

Mais en 2014, le célèbre DJ prend la décision de quitter son épouse après 20 ans de mariage. Elle ne s’y attend pas, et se retrouve bouleverser par la perspective de ne plus vivre sans lui.

«Même si moi je me voyais vieillir auprès de lui avec une canne et nos petits-enfants, je ne considère pas que nous ayons échoué. Il est parti pour des raisons qui le concernent. Mais j'ai eu pour lui un amour inconditionnel. J'ai éprouvé un choc presque traumatique quand notre histoire s'est arrêtée. Il était à la fois mon prince charmant et mon meilleur ami, mais je me suis adaptée», confie-t-elle.

Aujourd’hui, Cathy et David Guetta mettent tout en œuvre pour maintenir de bonnes relations entre eux pour leurs deux enfants. Et se retrouvent régulièrement pour passer une partie de leurs vacances d’été en famille. Une belle manière de garder le contact malgré une rupture douloureuse.