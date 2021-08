Alessandra Sublet réagit aux commentaires des internautes sur une photo de son ex-mari

Alessandra Sublet est resté très complice de son ex-mari et père de ses deux enfants, Clément Miserez. Alors quand le producteur de cinéma publie sur Instagram une photo de lui qui attire les commentaires, l’animatrice ne peut s’empêcher d’y mettre son grain de sel.

Séparée de Clément Miserez depuis 2018 – une rupture qui n’aurait pas été facile selon eux – Alessandra Sublet a réagi aux nombreux commentaires accompagnant le cliché publié sur Instagram par le producteur du cinéma où il apparaît à son avantage, torse nu, grand sourire, et les cheveux en arrière. « Quand tu joues au beau gosse sous l’objectif de @bensezmille», a-t-il écrit en légende de la photo.

«T’es beau», «J’adore tes cheveux longs beau gosse», et autres commentaires élogieux ont été exprimés par ses followers. C’est alors qu’Alessandra Sublet a fait son apparition avec un message très personnel à l’attention des fans de son ex. «Bonjour à vous mesdemoiselles ! Il a 2 enfants adooooooorables, 2 tout petits chiens très bien élevés et discrets, et une ex-femme adorable», écrit-elle. Un clin d’œil amical qui montre que leur relation est au beau fixe.