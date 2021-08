Jennifer Lopez : la chanteuse efface toute trace d'Alex Rodriguez sur les réseaux sociaux

Quelques semaines après sa rupture avec Alex Rodriguez, Jennifer Lopez est retombée dans les bras de son ex-fiancé Ben Affleck. Sur les réseaux sociaux, la chanteuse a récemment supprimé toute trace de l'ancien joueur de baseball , comme l'ont remarqué les médias américains.

En couple pendant quatre ans avec Alex Rodriguez, Jennifer Lopez partageait régulièrement leur quotidien avec ses abonnés sur sa page Instagram. La chanteuse et le sportif formaient une famille recomposée, avec Max et Emme (les jumeaux de Jennifer) et Natasha et Ella, les filles d'Alex.

Pourtant, sur la page Instagram de Jennifer Lopez, plus aucune trace de son désormais ex-fiancé. La chanteuse de 52 ans a même décidé de ne plus «suivre» Alex Rodriguez sur les réseaux sociaux, après avoir supprimé toutes les photos et vidéos sur lesquelles il apparaissait.

L'art de tourner la page donc, pour la superstar américaine, qui a remis le couvert avec Ben Affleck, dix-sept ans après leur première relation.

Jennifer Lopez, qui a annoncé officiellement la fin de sa relation avec Alex Rodriguez en avril dernier, a confirmé les rumeurs qui la disaient à nouveau en couple avec Ben Affleck en postant plusieurs clichés pour ses 52 ans, dont un sur lequel elle embrasse le célèbre acteur.