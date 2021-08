Haïti : la tenniswoman Naomi Osaka offre son aide après le tremblement de terre

Un geste de solidarité avec le peuple haïtien. La joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka, dont le père est Haïtien, va offrir la totalité des gains qu'elle percevra lors du tournoi de Cincinnati aux victimes du séisme en Haïti, a-t-elle annoncé ce week-end.

«Cela me fait vraiment mal de voir toute la dévastation en Haïti», a tweeté la joueuse.

Really hurts to see all the devastation that’s going on in Haiti, and I feel like we really can’t catch a break. I’m about to play a tournament this week and I’ll give all the prize money to relief efforts for Haiti. I know our ancestors blood is strong we’ll keep rising

— NaomiOsaka (@naomiosaka) August 14, 2021