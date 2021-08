Karine Le Marchand : des détails de sa vie amoureuse dévoilés par un agriculteur

Inondée de messages sur les réseaux sociaux pour son 53e anniversaire, Karine Le Marchand peut compter sur le soutien indéfectible des agriculteurs (-rices) qu’elle accompagne dans leur recherche de l’amour. Mais où en est-elle dans sa vie amoureuse ?

Sans le vouloir, Emmanuelle et Yoann, couple formé pendant la saison 5 de «L’amour est dans le pré», a révélé quelques indices sur la vie sentimentale de l’animatrice au moment de lui souhaiter un bon anniversaire sur Instagram. Après l’avoir remercié pour sa présence à leurs côtés – et ce même après l’émission – Emmanuelle et Yoann précisent qu’ils aimeraient voir Karine Le Marchand rencontrer un homme capable de l'apprécier à sa juste valeur.

«Happy birthday tata Kaka. Je partage ces quelques photos car je sais à quel point voir notre bonheur va te remplir de joie et de satisfaction car tu sais te réjouir du bonheur des autres... tu y contribues encore même au fil des années par tes messages de soutien concernant nos projets, tes conseils, nos conversations de girls sur l’alimentation, le bien-être, ta bienveillance à l’égard de notre famille et je sais que tu es épanouie, comblée dans ta vie de maman, entourée d’amis… Mais j’aimerais vraiment que tu trouves l’homme qui saura t’accompagner, regarder dans la même direction, t’aimer comme tu le mérites, voir celle que tu es sans fard, ni paillettes (et nous, on sait que tu es canon même au réveil)», peut-on lire.

Depuis son idylle supposée avec JoeyStarr il y a plus de deux ans, Karine Le Marchand est restée plus que discrète sur sa vie sentimentale. Dès lors, les rumeurs sur les potentiels hommes de sa vie ne cessent de fleurir dans la presse people. Son ami Stéphane Plaza, qui a été récemment contraint d’habiter chez elle pendant un mois en raison de travaux dans son appartement parisien, a longtemps été au cœur de ces rumeurs.

Plus récemment, Voici a annoncé une possible relation avec Cyril Lignac. Une pure invention à en croire la réaction de Karine Le Marchand sur les réseaux sociaux.