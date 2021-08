Laury Thilleman critiquée sur Instragram après sa «pêche du jour»

En vacances en Grève avec son mari, Juan Arbelaez, Laury Thilleman s’est inquiétée de la quantité de déchets se trouvant dans l’eau. Une prise de position mal reçue par certains de ses abonnés.

Sensible à la question environnementale, l’ex-Miss France a partagé un cliché de sa «pêche du jour» alors qu’elle se baignait dans les eaux réputées claires de la petite île d’Elafónisos. Elle est revenue avec une poignée de déchets. Et un message fort sur l’état de la planète. «Pêche du jour le genre de contraste qui me fait mal au ventre, le genre de geste qui malheureusement ne changera pas l’état de notre planète, parce qu’à 4 mains c’est trop insignifiant, le genre de moment où je me demande quel monde on va laisser à nos enfants», écrit-elle.

Si beaucoup de ses abonnés ont salué son initiative, et sa prise de position, d’autres n’ont pas manqué de critiquer ce message «donneur de leçon», arguant que Laury Thilleman était loin d’être un modèle du genre. «Et si tu commençais par réduire le nombre de voyages que tu fais ? Montre l’exemple », lance l’un d’eux. «Et prendre l’avion pour aller à l’autre bout du monde toutes les 2 semaines - ça compte aussi. L’engagement c’est aussi baisser son empreinte carbone pour de bon !», ajoute un autre.

Loin de se laisser impressionnée, l’ancienne reine de beauté a répondu en toute franchise. «Il y a bien longtemps que je ne prends plus l’avion en France, je limite mes déplacements à mes trajets pro et perso lorsque le train n’est pas une option. Nous avons de la famille en Colombie et en Grèce que nous ne voyons qu’une fois par an. Lorsque nous sommes sur l’eau, nous optons pour un catamaran à voile équipé d’un déstabilisateur d’eau afin de limiter notre empreinte», commence-t-elle.

«Et lorsque les voiles sont sorties, nous sommes tous à notre poste et je préfère de loin profiter de ces moments de navigation plutôt que de sortir mon téléphone ! Le reste du temps nous parcourons la France et l’Europe tous les étés à bord de notre van retapé par nos soins et de manière la plus raisonnée possible. (…) Je n’ai jamais dit que j’étais ou que je cherchais à être une écolo irréprochable : c’est tout simplement impossible dans notre société moderne. Je ne me permettrai jamais de vous juger, (...) Pensez à revoir vos actions individuelles plutôt que de critiquer celles du voisin, la planète vous en sera grandement reconnaissante !», poursuit la jeune femme.