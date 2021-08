Vidéo : Phil Collins méconnaissable sur Twitter, les internautes sous le choc

Dans une vidéo publiée sur Twitter, ce dimanche, Phil Collins apparaît essoufflé, avec une barbe blanche, alors qu’il adresse un message à une fan. Un choc pour beaucoup d’internautes.

Diminué par une blessure au dos qui l’empêche de jouer de la batterie, Phil Collins, 70 ans, se fait très rare dans les médias. C’est pourtant avec gentillesse qu’il a accepté de se laisser filmer par un de ses admirateurs après leur rencontre du côté de Thonons-les-Bains. Le père de Lilly Collins, la star de la série Emily In Paris, y est méconnaissable.

La patine du temps - video personnelle de fin juillet. Tout le monde le connait mais peu reconnaitront ce monstre. pic.twitter.com/lzEMg5e0eY — Geronimo (@artyshowboy) August 15, 2021

Forcément, voir Phil Collins avec une barbe blanche, et visiblement affaibli, a été un choc pour de nombreux internautes. «Ça fait vraiment mal au cœur de le voir si diminué, mais ça restera toujours l’un des meilleurs», commente un internautes. «Pauvre Philou, 70 ans, il en parait 15 de plus», ajoute un autre. «C’est pas possible, c’est pas possible. Le temps ne peut pas passer aussi vite, c’est pas possible», peut-on également lire.

Les fans seront peut-être rassurés d’apprendre que Phil Collins n’a pas encore pris sa retraite, et qu’une tournée débutant en septembre 2021 est actuellement prévue en Amérique du Nord. Signe qu’il a encore de l’énergie à revendre sur scène.