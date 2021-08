Iris Mittenaere plonge en bikini et fait un énorme plat (PHOTOS)

Iris Mittenaere aime partager les photos de ses plus beaux bikinis sur son compte Instagram. Mais la reine de beauté ne manque pas d’autodérision, comme le prouve le cliché de son plongeon (complètement) raté.

La reine de beauté s’est envolée pour la Grèce après un séjour à Saint-Tropez. Dans les eaux limpides de l’île d’Ios, Iris Mittenaere s’est affichée, ce lundi 16 août, dans un splendide bikini échancré vert kaki et pailleté. Dans une série de photos postées sur Instagram, la reine de beauté explique avec humour s’entraîner pour les JO de Paris 2024 alors qu’elle plonge depuis l’arrière d’un bateau pneumatique. «Swipez pour voir ma performance. On met un point pour la performance artistique non ?», écrit-elle en légende, alors que le dernier cliché révèle son énorme plat au moment de toucher l’eau.

Un message plein d’humour et d’autodérision qui a fait beaucoup rire ses abonnés. «Quelle magnifique réception, tout en finesse», commente l’un d’eux. «10/10 pour le plat», ajoute un autre. «Il te reste trois ans, une belle marge de progression encore», peut-on lire également. La compagne de Diego El Glaoui a certainement dû apprécier les encouragements.