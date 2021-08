Alyssa Milano s'exprime après son terrifiant accident de voiture

Victime d'un tragique accident de voiture mardi 17 août, l'actrice donne des nouvelles et incite tout le monde à se former aux gestes de premiers secours dans un message sur son compte Instagram.

«Ma famille a été victime d'un terrible et traumatisant incident» débute ainsi Alyssa Milano. Dans ce long message, l'actrice de 48 ans est en effet revenu sur le drame qu'elle a vécu, avant-hier, sur une autoroute de Los Angeles. Alors que la star, révélée dans «Madame est servie», était en voiture en compagnie de son oncle, ce dernier a été victime d'un malaise au volant. « Alors que j'étais la passagère d'une voiture conduite par mon oncle Mitch, il a souffert d'une sérieuse crise cardiaque, provoquant un accident de voiture » note ainsi Alyssa Milano.

Profondément marquée par cet événement, l'actrice a tenu à remercier ceux qui leur sont venus en aide : «Je suis reconnaissante envers les personnes qui se sont arrêtées pour nous aider. Je ne pourrais jamais les remercier assez pour l'attention et les soins qu'eux, ainsi que les premiers secours, les médecins, infirmières et personnels du centre médical, ont prodigué à mon oncle ainsi qu'à moi-même».

Son oncle toujours dans un état critique

L'actrice a ensuite donné des nouvelles peu rassurantes de son oncle, de qui la comédienne est très proche. «Mon oncle Mitch est un membre si important de notre famille. Il est avec nous tous les jours, pour passer du temps avec mes enfants. Il est présent dans tous les moments les plus importants de ma vie. Il est toujours à l'hôpital et nous ne sommes pas sûrs qu'il s'en sorte» a écrit Alyssa Milano, qui demande à ce que son intimité soit respectée.

«J'espère que vous - et spécialement les médias - vous offrirez à ma famille l'intimité dont nous avons besoin, alors que nous traversons une période terriblement difficile» a partagé la quadragénaire, qui compte bien, à travers ce drame personnel, sensibiliser chacun aux gestes qui sauvent.

Les gesteS de premiers secours, une priorité

Alors que selon plusieurs médias, l'actrice a agi en héroïne - en freinant avec ses mains pour arrêter le véhicule, puis en sécurisant la zone, avant de prodiguer un massage cardiaque à son oncle - elle a engagé chacun à passer son diplôme de premiers secours.

«S'il vous plaît, que cela vous inspire pour passer votre diplôme. La Croix Rouge, de nombreux hôpitaux et autres associations dispensent des cours. Vous ne savez pas quand on aura besoin de vous pour sauver une vie... C'est un effort minime, qui peut avoir un énorme impact» a conclu l'actrice connue pour ses engagements et son militantisme.