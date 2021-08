Estelle Lefébure évoque David Hallyday et Arthur, deux ex «à l'opposé»

Dans un entretien accordé au magazine Paris Match, Estelle Lefébure s’est confiée sur les relations qu’elle entretenait avec ses deux ex, David Hallyday et Arthur. Deux hommes «à l’opposé» l’un de l’autre.

Une chose est certaine, Estelle Lefébure est fière d’avoir réussi à maintenir de bonnes relations avec ces derniers, et se refuse à parler «d’échecs sentimentaux» avec ceux qui sont devenus des amis. L’ancienne mannequin âgée de 55 a eu deux enfants, Ilona et Emma, avec David Hallyday, et a partagé huit ans de sa vie avec Arthur. «J'ai vécu onze ans avec David et nous avons deux filles ensemble, ce serait triste qu'on ne soit pas restés amis. De même avec Arthur, avec qui j'ai vécu huit ans, dont quatre mariés», explique-t-elle à Paris Match.

Estelle Lefébure ne manque pas de souligner la différence entre les deux hommes de sa vie. Avec David Hallyday, qu’elle rencontre en 1998 sur le tournage de l’émission de Patrick Sabatier «Les uns et les autres», elle avoue être tombée immédiatement sous son charme. «On a eu un coup de foudre. Un truc qu'on ne vit qu'une fois. On était tellement proches, autant mentalement que physiquement», se souvient-elle.

«Aux Etats-Unis, on nous prenait pour frère et sœur tellement on se ressemblait. On avait vraiment trouvé l'alter ego. Avec Arthur, c'est sûr, je suis passée à l'opposé !», poursuit celle qui avoue être célibataire depuis sa rupture avec l’homme d’affaires Pascal Ramette, père de son fils Giulano.