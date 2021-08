TPMP : l'ex-chroniqueur René Malville annonce être atteint d'un cancer

René Malville, l’ancien chroniqueur de l’émission «Touche pas à mon poste», a annoncé, ce mercredi 18 août, une triste nouvelle concernant son état de santé.

Le célèbre supporter de l'Olympique de Marseille a indiqué sur son compte Twitter qu’il est atteint d’un cancer. «Je crois qu'il est temps de vous dire la vérité. Demain (ce jeudi, ndlr) on me pose un appareil pour commencer les séances de chimio», a-t-il confié.

Malgré tout, le militant de 73 ans, suivi par plus de 143.000 personnes sur le réseau social à l'oiseau bleu, a «un moral d'enfer», et ce, grâce «aux milliers de messages», qu’il reçoit et au soutien de sa famille. «Je suis super bien entouré», a-t-il affirmé.

Bonsoir, je crois qu'il est temps de vous dire la vérité.



Demain on me pose un appareil pour commencer les scéances de chimio.



Je suis super bien entouré par ma famille, j'ai un moral d'enfer et les milliers de messages de votre part y sont pour beaucoup.



Merci encore les photos.

Il y a une dizaine de jours, le site Le Phocéen avait annoncé que René Malville était «touché par des problèmes de santé qui méritent des examens plus poussés» et que, par conséquent, il n'était plus en mesure de débriefer les matchs de l’OM dans sa fameuse rubrique «La Minute de René».

Cette publication, épinglée à son profil, a naturellement suscité de nombreux commentaires. L’ex-chroniqueur de C8 a reçu plus de 7.000 messages de soutien. «Bon courage René. Cœur bleu Toute la #TeamOM est derrière toi», a écrit le compte officiel de l’Olympique de Marseille. «Courage René», a commenté de son côté Dj Snake.