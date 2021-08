Zidane partage des tendres clichés avec sa femme Véronique

Des beaux instants de complicité et d’amour. Depuis qu’il a quitté son poste d'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane a davantage de temps à consacrer à sa famille, et notamment à sa femme Véronique, avec qui il est parti se ressourcer au soleil.

Sur son compte Instagram, le champion du monde a d’ailleurs partagé avec ses fans de tendres clichés de leur escapade en amoureux, placée sous le signe de la détente.

«Relax»

Sur le premier selfie, «Zizou» et son épouse, inséparables depuis plus de 20 ans, profitent d’une balade en forêt, tandis que sur le deuxième, on peut voir Véronique embrasser tendrement sur la joue l’ancien numéro 10 de l’équipe de France, tout sourire, dans une piscine.

«Relax», a simplement écrit le technicien de 49 ans en légende de sa publication, «likée» par plus d’1,7 million de personnes. «Boss» et un émoticône cœur, a notamment répondu l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema. Le rappeur marseillais Jul a également réagit. «En déguste», a-t-il commenté.

Les deux tourtereaux se sont rencontrés en 1989. A cette époque, Zinedine Zidane était joueur à l'AS Cannes et Véronique venait d’abandonner ses études de biologie, à Toulouse, pour ses consacrer à sa passion : la danse. Ils se sont dit «oui» cinq ans plus tard, en 1994.

Ensemble, ils ont eu quatre fils : Enzo, 26 ans, qui a été formé au Real Madrid et qui défend désormais les couleurs de Rodez, Luca, 23 ans, Théo, 18 ans, et Elyaz, 15 ans.