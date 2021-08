Britney Spears accusée de violences par sa femme de ménage

Le sort s’acharnerait-il sur Britney Spears ? Alors que son père a accepté de retirer la tutelle qu’il exerce depuis treize ans sur elle, la chanteuse est accusée de violences par l’une de ses employées.

La star américaine fait en effet l’objet d’une enquête pour coups et blessures, selon le site américain TMZ. Le 16 août dernier, une dispute aurait éclaté entre elle et sa femme de ménage. La raison ? L’employée qui avait emmené chez le vétérinaire l’un des chiens de l’artiste, aurait accusé cette dernière de maltraitance animale. Le ton serait monté et Britney Spears lui aurait arraché son téléphone des mains et l’aurait ensuite jeté par terre. Si une plainte a été déposée auprès du comté de Ventury, la supposée victime n’aurait pas été blessée.

Interrogé par Buzzfeed, l’avocat de l’interprète de «Baby one more time» Mathew Rosengart a déclaré que «cette affaire aurait dû être classée immédiatement». «C’est une affaire sensationnelle et exagérée destinée aux tabloïds - rien de plus que des ragots montés à propos d'un téléphone portable, sans aucun coup et évidemment aucune blessure», a-t-il ajouté.

La chanteuse de 39 ans n’a quant à elle pas souhaité s’exprimer. Rappelons qu’une audience dans l’affaire de sa tutelle est prévue pour le 29 septembre prochain.