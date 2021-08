Camille Combal : de quelle maladie génétique souffre l’animateur ?

Sur le point de faire sa rentrée, l’animateur phare de « Danse avec les stars » a confié être atteint d’une maladie génétique.

Un handicap oculaire, qui l’a poussé à se faire opérer il y a quelques années, et qui l'a contraint à ne plus pratiquer de sports extrêmes. Une confession dévoilée, hier jeudi 19 août, dans les colonnes du magazine l’Equipe, à qui il a expliqué être « atteint d'une maladie génétique assez répandue : la kératocône ». Cette maladie de la cornée provoque une dégradation de la vision, qui « dans 25 % nécessite une chirurgie cornéenne », note ainsi le CHU de Toulouse sur son site.

Une nouvelle opération prochainement ?

Une opération à laquelle le présentateur phare de TF1 n’a pu échapper, notant, par ailleurs, qu'une nouvelle intervention pourrait être programmée prochainement. « Mes deux cornées sont convexes, il faut les remplacer par des greffes. Un œil est déjà opéré et je ferai prochainement le second ». Et d'expliquer : « Quand tu es greffé, tu passes un an sans sport pour que ton œil cicatrise bien », précisant par ailleurs «s'être aussi engagé à ne pas pratiquer de disciplines extrêmes ou violentes. Quelqu'un m'a donné un morceau de lui, je dois respecter ce geste».

Pas de quoi pour autant bousculer son agenda professionnel. Camille Combal sera à nouveau aux manettes de «Danse avec les stars» cette saison et lancera, également, la nouvelle mouture de l'emblématique jeu «Une famille en or ». En revanche, l'animateur de 39 ans pourrait à nouveau devoir lever le pied dans ses pratiques sportives.