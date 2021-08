Le prince Harry reversera l’argent de son autobiographie à une association de lutte contre le SIDA

Le prince Harry a fait une apparition publique, ce jeudi 19 août, dans un tournoi de polo caritatif dans le Colorado, dans le cadre de son association Sentebale.

Cet évènement sportif était organisé pour lever des fonds pour cette association, qu'il a cofondée avec le prince Seeiso du Lesotho en 2006, afin de venir en aide aux enfants touchés par le VIH/SIDA en Afrique. L'époux de Meghan Markle en a profité pour annoncer qu'il versera 1,5 million de dollars à l'association.

«Je suis ravi de pouvoir soutenir Sentebale, à la fois en personne et financièrement à travers une donation à part pour combler les besoins immédiats», a-t-il affirmé dans un communiqué. Cette somme est celle de l'avance qu'il a perçu pour rédiger son autobiographie, attendue l'année prochaine.

Il retracera ses «erreurs»

Dans ses mémoires, le prince Harry retracera ses «erreurs» et les «leçons qu'il a apprises», avait déclaré la maison d'édition Penguin Random House, en juillet dernier. « J'ai porté de nombreuses casquettes au fil des ans, au sens propre comme au sens figuré, et j'espère qu'en racontant mon histoire - les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises - je peux aider à montrer que, quelles que soient nos origines, nous avons plus en commun que nous ne le pensons », avait déclaré le père d'Archie et Lilibet, cité dans un communiqué de la maison d’édition new-yorkaise.

«J'écris ceci non pas en tant que prince que je suis depuis ma naissance, mais en tant qu'homme que je suis devenu», avait ajouté le prince Harry.