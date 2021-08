Angelina Jolie se lance sur Instagram et défend les réfugiés afghans

Déjà fortement engagée sur le plan humanitaire, notamment en Afrique, Angelina Jolie a ouvert un compte Instagram pour sensibiliser les internautes. Pour sa première publication, l'actrice américaine a publié une lettre visant à défendre le peuple afghan face aux talibans.

Dans son commentaire, Angelina Jolie explique que la photo met en avant une lettre qu'elle a reçue d'une adolescente en Afghanistan. «À l’heure actuelle, le peuple afghan est en train de perdre la possibilité de communiquer sur les réseaux sociaux et de s’exprimer librement. Je suis donc venue sur Instagram pour partager les histoires et les voix de ceux qui, partout dans le monde, se battent pour leurs droits fondamentaux», a explique la star qui compte déjà 5,3 millions d'abonnés moins de 24 heures après avoir ouvert son compte Instagram.

L'actrice, âgée de 46 ans, est ambassadrice de bonne volonté pour différentes ONG appelle ses abonnés à se joindre à elle. Elle explique : «J’étais à la frontière de l'Afghanistan, deux semaines avant le 11-Septembre, où j’ai rencontré des réfugiés afghans qui avaient fui les talibans, il y a 20 ans. (...) Cela est révoltant de voir des Afghans délogés une fois de plus, à cause de la peur et de l’incertitude qui ont envahi leur pays. Dépenser autant de temps et d’argent, faire couler du sang et perdre des vies pour en arriver là, est un échec presque impossible à comprendre.»

En juin dernier, l'actrice était venue au Mali afin de défendre la cause des réfugiés du Burkina Faso.