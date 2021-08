Les Marseillais : Jessica Thivenin a accouché de son deuxième enfant

La famille s’agrandit. Déjà maman d’un petit garçon, Jessica Thivenin, influenceuse star et ancienne candidate de l'émission de télé-réalité Les Marseillais, a donné naissance à une petite fille.

En couple depuis 2017 avec Thibault Garcia, la jeune femme de 31 ans a annoncé l’heureux événement sur son compte Instagram, ce dimanche 22 août.

Prénommée Leewane, sa fille est née à 3h32 et elle pèse 2kg460, a-t-elle précisé en légende d’une photo où elle serre contre elle son bout de chou, sur le lit de la maternité, en regardant son mari.

une grossesse difficile

«Après toutes ces semaines à se battre pour la garder le plus longtemps possible dans mon bidou, enfin on peut la serrer contre nous», a-t-elle poursuivi.

En effet, Jessica Thivenin, a eu une grossesse difficile qui a été scrupuleusement surveillée car le risque de naissance prématurée était élevé.

En mai dernier, celle qui s'est fait connaître en 2014 dans la saison 3 des Marseillais avait notamment dû être hospitalisée en urgence après avoir rompu la poche des eaux et perdu beaucoup de sang durant la nuit.

C’est pourquoi son enfant a été admis en néonatologie, un service spécialisé dans la prise en charge de nouveau-nés dont l'état nécessite des soins spécifiques.

«Tout va bien pour elle»

«Nous sommes en néonat mais elle est forte, je suis tellement fière de nous ! Merci mon dieu», a-t-elle conclu. Thibault Garcia a de son côté rassuré les fans quant à l’état de santé de leur petite fille.

«Tout va bien pour elle. Dieu merci», a écrit le trentenaire, avant d’ajouter : «Bravo à la maman la plus exceptionnelle du monde, ma femme Jessica. Merci pour ce nouveau cadeau que tu m'a encore offert».

Jessica Thivenin et Thibault Garcia, qui a participé à la première saison des Marseillais avant d'enchaîner avec Les Anges, sont déjà parents d’un petit Maylone, qui a montré le bout de son nez le 7 octobre 2019.

Durant cette première grossesse, l’instagrameuse, suivie par plus de 6 millions de personnes, avait également dû rester alitée un long moment car son col de l'utérus s’ouvrait trop rapidement.