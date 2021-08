Beyoncé et Jay Z affolent la toile avec une nouvelle campagne de pub

Le couple mythique pose pour la joaillerie Tiffany and Co et génère des milliers tweets en quelques heures.

A peine dévoilée, la campagne de publicité, mettant en scène la reine de la pop Beyoncé et son rappeur de mari Jay-Z, fait sensation. Alors que Beyoncé a partagé, ce matin sur son compte Instagram, les premiers clichés de cette collaboration, intitulée «About love», près de 350 000 tweets ont déjà été partagés.

Une campagne d'exception

Le couple et la marque de luxe signent une campagne exceptionnelle à plus d'un titre. Comme le souligne le magazine Elle, c'est en effet la première fois que les deux amoureux posent ensemble pour une marque. Sans compte que pour l'occasion, la maison Tiffany met en avant l'un de ses bijoux les plus emblématiques : son diamant jonquille de 128.84 carats. Une pierre d'exception, découverte à la fin du 19e siècle dans les mines sud-africaines. Un bijou porté par une poignée de stars, auxquelles s'ajoute désormais Beyoncé, et rendu célèbre par Audrey Hepburn, en 1960, alors qu'elle assure la promotion de «Breakfast at Tiffany's».

Une campagne qui multiplie les happenings puisqu'elle met également en exergue une toile peu connu de Basquiat - «Equals Pi» - dont la couleur du tableau renvoie au bleu turquoise, choisi et déposé par laTiffany and Co pour la représenter, comme le note de son côté Voici. Une campagne qui ne laisse rien au hasard, comme toujours avec le couple Beyoncé et Jay-Z.