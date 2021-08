Zac Efron fait ses débuts sur TikTok grâce à Jessica Alba

L'acteur Zac Efron a fait ses premiers pas de danse sur TikTok grâce à l’actrice Jessica Alba.

Réunis à l’occasion d’un film publicitaire faisant la promotion de Dubaï, Jessica Alba et Zac Efron se sont lancés, entre deux prises, dans une chorégraphie millimétrée. Une vidéo partagée par Jessica Alba sur son compte TikTok. Dans des costumes beiges chic et vintage, l'actrice de 40 ans et la star d'High School Musical, 33 ans, se sont frottés, comme de nombreux utilisateurs avant eux, au «Don't Rush» remix challenge.

Un premier TikTok pour Zac Efron

Il s'agissait d'une grande première pour l'acteur, qui n'était encore jamais apparu sur la plate-forme. Initié à cette pratique par sa consoeur, il n'a eu aucun mal à se lancer et à mémoriser la chorégraphie, comme l'a expliqué Jessica Alba, admirative de son compatriote. «Cette fois, j'ai demandé à @zacefron de faire un TikTok avec moi entre les réglages pendant le tournage avec #CraigGillespie pour #DubaiPresents. J'ai mis au moins une heure pour apprendre cette danse et Zac l'a mémorisée en 2 min !! Sans blague! », a commenté cette dernière. Et de préciser que «C'était aussi son tout premier TikTok (DC: @itsjustnife)».

Une réussite qui cumule plusieurs millions de vues. De son côté, l'acteur a partagé sur Instagram les premières images du film promotionnel consacré à la ville de Dubaï et elles sont dignes, quant à elles, d'un blockbuster hollywoodien.