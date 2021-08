La chanteuse Taylor Swift arrive sur TikTok

La chanteuse américaine Taylor Swift s’est inscrite ce lundi 23 août sur l’application Tiktok. En à peine un jour, la star est déjà suivie par plus d'1,4 million de personnes.

Dans sa toute première vidéo, visionnée près de 8 millions de fois, l’interprète de «You need to calm down» fait la promotion de ses albums, de «Folkore», à «Evermore», en passant par «Fearlesse» et la version ré-enregistrée de son album «Red», son quatrième album studio, sorti en 2012.

Les fans de la musicienne de 31 ans, qui depuis l’année dernière peut ré-enregistrer légalement ses anciens albums après en avoir perdu les droits, pourront découvrir cette nouvelle édition le 19 novembre prochain.

«Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Le vinyle de ma version de l'album Red est disponible en précommande et je suis désormais sur TikTok. On va s'amuser», a écrit en légende de la séquence la première artiste féminine à avoir décroché trois fois le prestigieux Grammy d'album de l'année.

@taylorswift

Lots going on at the moment: Red (my version) vinyl is up for presale on my site and oh I’m on tiktok now let the games begin ##SwiftTok

♬ original sound - Taylor Swift