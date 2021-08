Matt Pokora : le tacle gratuit et méchant de Thierry Ardisson à son égard

En attendant son retour à l’antenne, Thierry Ardisson s’est confié au journal Le Parisien sur son absence actuelle du petit écran. L’animateur en a profité pour lancer une pique totalement gratuite à M. Pokora.

L’homme en noir s’est fait très discret à la télévision depuis son départ de C8 il y a deux ans, même s'il affirme ne pas souffrir de la situation… pour l’instant. Il fera en effet prochainement son retour sur France 3 avec L’hôtel du temps, une émission où il se prêtera à l’exercice d’interview fiction de personnalités décédées grâce au Face Retriever. Cette technologie, similaire à celle utilisée par Nicolas Canteloup dans C’est Canteloup sur TF1, permet de recréer le physique d’une personne dont la voix est assurée par un imitateur (Jean Gabin sera le premier «invité», ndlr). Il n'a, par contre, pas perdu son franc-parler, en s'en prenant directement à M. Pokora.

«Ça ne me manque pas d’aller à la Plaine-Saint-Denis pour interviewer Matt Pokora. De l’antenne, j’en ai bouffé. J’ai suffisamment montré ma gueule. Mais je souffrirais de ne plus faire de télé. Aujourd’hui, je suis dans une approche plus qualitative», lance Thierry Ardisson dans Le Parisien. Une pique que le mari de Christina Milian a certainement apprécié.

A noter que L’hôtel du temps est attendue au mois de janvier sur France 3. D'autres personnalités décédées sont prévues, notamment Dalida, François Mitterrand, Lady Diana, Yves Montand, Johnny Hallyday, ou encore Romy Schneider. Mais aussi des duplex avec Michel Audiard, Louis de Funès, et Michèle Morgan. Le tournage se déroule dans le cadre très chic de l'hôtel Meurice, à Paris.