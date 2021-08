Mimie Mathy perd ses deux parents à deux mois d’intervalle

Un été cauchemardesque. Deux mois après le décès de son père Marcel, Mimie Mathy vient d’enterrer sa mère, Roberte, dans la commune de Bron.

La star de la série Joséphine, ange gardien a appris la mort de son père le 4 juin dernier, à l’âge de 89 ans. Les obsèques avaient été organisés une semaine plus tard. Et c’est le 16 août que la mère de Mimie Mathy, Roberte, 92 ans, s’est éteinte. Les funérailles se sont déroulées trois jours plus tard, rapporte nos confrères du Progrès. Les deux époux sont enterrés au cimetière communal de la ville de Bron, près de Lyon.

Pour le moment, la comédienne – qui a eu 64 ans le 8 juillet dernier – ne s’est pas exprimée sur le décès de ses parents. Elle peut toutefois compter sur le soutien de son mari, Benoist Gérard, et de ses deux sœurs, Marie et Frédérique. Mimie Mathy a toujours été très proche de ses parents, dont les principes d’éducation ont contribué à façonner sa personnalité hors du commun.

En 2016, sa mère s’était confiée au magazine Télé Poche sur l’enfance de la comédienne. Notamment le jour où le médecin lui a annoncé que sa fille souffrait d'achondroplasie. « Le médecin nous a dit : ‘Votre fille, elle sera comme ça. La science n'y peut rien’ », se souvenait Roberte Mathy. Avant que son mari, Marcel, n’intervienne à son tour : «Il n'était pas question de lui fabriquer son monde à elle, par exemple en changeant la position des interrupteurs ou en plaçant des objets à sa hauteur. Tu te débrouilles, tu montes sur une chaise ! Tu vas t'adapter à ce monde et ce monde s'adaptera à toi, c'est tout».