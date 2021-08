Dell Curry, le père de la star NBA Stephen Curry, accuse son épouse de l'avoir trompé

Dell Curry, ancien joueur des Hornets de Charlotte, et père de la star de la NBA Stephen Curry, accuse son épouse, Sonya, de l’avoir trompé avec un ancien joueur de football américain.

Selon le site américain TMZ, qui avait annoncé quelques jours plus tôt la décision du couple de divorcer à la demande Sonya Curry (le 14 juin dernier, ndlr), Dell Curry affirme que son épouse a eu une relation extra-conjugale avec Steven Johnson, un ancien joueur de l’équipe des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. L’ancien joueur NBA précise qu’elle est, à ce jour, en couple avec ce dernier. «Sonya a entamé sa relation extra-conjugale avec M. Johnson pendant le mariage, et avant la séparation (du couple, ndlr), et elle a menti à chaque fois qu’elle a trompé Dell Curry», précise le document juridique obtenu par TMZ.

Le père de Stephen Curry explique que son épouse vit actuellement dans le Tennesse avec Steven Johnson, et que, dès lors, elle ne peut prétendre à obtenir une pension alimentaire. Sonya Curry a fait savoir que ces accusations étaient fausses, qu’elle ne vivait pas avec son amant supposé, et qu’elle était obligé de vivre dans un autre endroit puisque Dell Curry refusait qu’elle regagne le domicile conjugal.

Elle reconnaît toutefois avoir une relation amoureuse, mais précise que celle-ci a débuté plusieurs mois après la séparation du couple en mars 2020. Sonya Curry accuse également son mari de l’avoir trompé à plusieurs reprises avec d’autres femmes par le passé, et que des amis proches et la famille étaient au courant.

Pour le moment, ni Stephen Curry, ni son frère Seth Curry, qui évoluent tous deux en NBA, n’ont réagi à la polémique concernant leurs parents.