Quand Tom Cruise atterrit par surprise dans le jardin d’une famille britannique

Elle n'en croyait pas ses yeux. Contre toute attente, une famille britannique a vu Tom Cruise se poser en hélicoptère dans son jardin.

Alors qu’il vient de dévoiler jeudi les premières images de «Mission : Impossible 7» au festival CinemaCon de Las Vegas - dont une impressionnante cascade au cours de laquelle il s’élance dans le vide -, l’acteur américain a créé la surprise quelques jours plus tôt au Royaume-Uni où se tient le tournage de ce film très attendu.

'Tom Cruise is in my back garden - it's bonkers'





The actor, who is in England filming the latest Mission: Impossible film, landed by helicopter in a Warwickshire family's garden. https://t.co/GCNtDBCHPk pic.twitter.com/cobmQ90TG3

— BBC Midlands Today (@bbcmtd) August 24, 2021