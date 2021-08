The Resident : Emily VanCamp est devenue maman pour la première fois

Un secret bien gardé. A la surprise générale, Emily VanCamp, star de la série médicale «The Resident», a annoncé jeudi avoir accouché d’une jolie petite fille.

L’actrice canadienne de 35 ans voit la vie en rose avec son mari, le comédien Josh Bowman, à qui elle donnait la réplique dans la série «Revenge». Les tourtereaux sont en effet plus heureux que jamais depuis la naissance de leur nouveau-né. Si elle n'a pas divulgué la date de cette naissance, Emily VanCamp a dévoilé jeudi quelques clichés sur son compte Instagram, avec pour légende : «Bienvenue au monde à notre douce Iris. Nous sommes comblés».

Sur la première photo en noir et blanc, on peut apercevoir la main du bébé dans celle de sa maman. Sur la deuxième, la comédienne qui interprète également le personnage de Sharon Carter dans les films «Captain America» affiche son bonheur avec son compagnon avec qui elle s’est mariée en 2018. Et sur le dernier cliché, la jeune femme prend la pose avec son baby bump, toujours aussi rayonnante.

Interrogée il y a quelques mois sur le confinement qu'elle a passé avec Josh Bowman, Emily VanCamp confiait à l'époque : «Je ne pense pas que nous ayons déjà passé autant de temps ensemble en dix ans de vie commune. Nous avons définitivement découvert ce que c'est que d'être ensemble tout le temps, dans les bons et les mauvais moments. Je pense que notre couple a été mis à l’épreuve et nous avons beaucoup de chance, nous nous aimons beaucoup». La naissance d’Iris en est la plus belle preuve.