Soprano avoue être le père d'un enfant né sous X, un drame personnel pour l'artiste

Soprano est revenu dimanche dernier sur une page douloureuse de son histoire personnelle, confiant avoir eu un enfant né sous X.

Un bébé qu’il a eu à 16 ans avec une jeune fille du même âge, et que l’adolescente a placé à l'époque à la DDASS, a expliqué l'artiste marseillais sur le plateau de Sept à Huit. «On a eu un enfant à 16 ans. On était trop jeune. C’était compliqué. Pour elle aussi», a ainsi confié avec émotion Soprano, expliquant qu'« elle l’a placé et elle m’a prévenu après. L’enfant est né sous X ».

Soprano espère toujours le retrouver

Une procédure qui prive légalement Soprano de son statut de père. «La loi française fait que si l’enfant est né sous X, je ne l’ai pas reconnu, je ne suis pas le père. Je ne peux rien faire. C’est ça qui m’a fait le plus mal», témoigne le quadragénaire, aujourd'hui père de trois enfants qu'il a eu avec sa compagne actuelle. Un drame personnel avec lequel il vit encore aujourd'hui : « A l’heure actuelle, je ne sais pas s'il est vivant, s'il est en bonne santé. C'est quelque chose de compliqué».

"Un jour, peut-être je te retrouverai !" #Soprano se livre sur l’enfant qu’il a eu à 16 ans et qu'il ne connait pas, sur sa propre enfance, son destin et son succès. Il est "Le Portrait de la Semaine" d'@audrey_crespo. #septahuit @tf1 pic.twitter.com/3nlMA53r0R — Sept à Huit (@7a8) August 29, 2021

Un enfant à qui l'artiste a d'ailleurs écrit une chanson. «J’avais besoin de parler à cet enfant, lui dire : "un jour peut être que je te retrouverai". J’espère toujours, comme tous les papas», conclut-il, visiblement ému.