Dwayne Johnson sous le choc devant la photo de son sosie

La photographie d’un policier américain, véritable sosie de l’acteur Dwayne Johnson, fait parler d’elle sur la toile. Elle a même fait réagir la star de «Fast and Furious».

Alors que le site d'actualité sportive Bleacher Report a partagé un photo montage mettant en scène Eric Fields, policier de l'état d'Alabama, et Dwayne Johnson, l’acteur de 49 ans a fait part de son étonnement. «Oh me*de! Wow» a réagi la star hollywoodienne. Il faut dire que les deux hommes se ressemblent à s'y méprendre. A première vue, rien ne les distingue - large sourire, allure athlétique, crâne rasé - au point que l'on pourrait imaginer Dwayne Johnson dans l'habit d'un policier.

Un doute que l'ex-catcheur, lui-même frappé par leurs nombreux points communs, a levé avec humour. « Le mec à gauche est bien plus cool», a écrit the Rock à propos de son sosie. «Sois prudent mon frère et merci pour ton service. Un jour, nous boirons une téquila ensemble», ajoutant «j’ai envie d’entendre toutes vos "histoires de Rock" parce que je sais que vous en avez».

Oh shit! Wow.



Guy on the left is way cooler.



Stay safe brother and thank you for your service. One day we’ll drink @Teremana and I need to hear all your “Rock stories” because I KNOW you got ‘em #ericfields https://t.co/G38tOr68cW

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 31, 2021