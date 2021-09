La réponse de Piper Rockelle à la polémique lancée par Pink

Après une attaque de la chanteuse Pink au sujet de ses photos en bikini sur les réseaux sociaux, la Youtubeuse Piper Rockelle, âgée de 14 ans, s’est défendue en indiquant que sa mère ne l’avait jamais forcée mais plutôt encouragée dans cette démarche personnelle.

Dimanche 30 août, Pink s’est attaquée directement à la Youtubeuse mineure dans un tweet particulièrement virulent sur les différentes tenues légères de la jeune fille, pointant du doigt l’attitude de sa mère, qui a pris la photo.

How many kids like Piper Rockelle are being exploited by their parents? And at what point do the rest of us say … “this isn’t okay for a 13 yr old to be posing in a bikini whilst her MOTHER takes the photo?!?!”

— P!nk (@Pink) August 29, 2021