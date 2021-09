Alessandra Sublet : son fils s'entraîne comme Sylvester Stallone, elle partage une vidéo hilarante

Rocky a toujours ses fans. Alessandra Sublet a partagé hier, jeudi 2 septembre, une vidéo de son fils, Alphonse, en pleine entraînement de boxe sur la bande son de la saga culte. Hilarant.

Sylvester Stallone n’a qu’à bien se tenir, la relève est assurée. Et il pourrait bien avoir trouvé un adversaire à sa mesure. Même short à l'effigie du drapeau américain, même pugnacité, le fils de l'animatrice marche dans les pas de son héros, comme en témoigne l'irrésistible vidéo qu'elle a postée sur son compte Instagram.

Alphonse, 7 ans, né de son union avec Clément Miserez, enchaîne au milieu du salon les crochets du droit puis du gauche, évitant des coups fictifs. L'objectif du bambin : «Maman, je dois m'entraîner comme Rocky» a légendé Alessandra Sublet défiant avec humour Sylvester Stallone. «Ready for a fight» (Prêt pour un combat) lance l'animatrice dont le fils voue visiblement une véritable passion à Rocky.

Une concentratin à toute épreuve

Le sport, c'est sérieux et l'entraînement, sacré. Pas question en effet de se laisser disperser par le chien de la famille qui se place en travers de son chemin. Crochet droite, crochet gauche, rien n'arrête le petit garçon, qui à 7 ans se lance ensuite, à l'instar de Sylvester Stallone, dans une série de plus de dix pompes. Un futur champion en perspective ? Il a en tout cas déjà une fan : sa maman. Il peut aussi compter sur le soutien de Mareva Galanter et Matt Pokora, épatés par le jeune boxer.