Bernard Tapie : sa fille Sophie donne des nouvelles peu rassurantes

Dans un entretien accordé à Gala, Sophie Tapie, la fille de Bernard Tapie, s'est confiée sur les rapports apaisés qu'elle entretient désormais avec son père, mais aussi sur l'état de santé de ce dernier. La chanteuse a fait part de nouvelles peu rassurantes.

Alors qu'il se bat maintenant depuis plusieurs années contre un cancer de l'estomac et un cancer de l'oesophage, l'ancien homme d'affaire ne serait pas en voie de guérison. «Il est malade, très affaibli, il ne va pas de mieux en mieux», a confié Sophie Tapie dans les colonnes du magazine.

Un moment opportun pour faire passer un message d'amour à son père. L'ancienne candidate de The Voice a en effet écrit le morceau intitulé «Le Phoenix» pour rendre hommage au courage de Bernard Tapie dans son combat contre sa double maladie, «avec la plus grande sincérité sur lui, pour lui».

Comment décrire ce que je ressens au moment où je vous fais découvrir ce clip.Un mélange de grandes pudeurs et de lâcher prise, afin de lui donner le courage et la force de continuer à se battre que je voulais me livrer dans ce texte que j’ai écrit sur mesure pour lui pic.twitter.com/60XwiZU71F

— Sophie Tapie (@SophieTapie) August 25, 2021