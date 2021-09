Victoria Beckham partage une photographie de son mari fesses nues

Mais qu’est-il arrivé à Victoria Beckham ? L’ex Spice Girl a partagé, dimanche 5 septembre, une étonnante photographie de son époux David Beckham.

La star du ballon rond y apparaît de dos, dans sa piscine, à moitié déculottée. Allongé dans l’eau, les bras appuyés sur le rebord de la piscine, David Beckham, 46 ans, laisse entrevoir le haut de fesses pommelées alors que son caleçon semble avoir glissé. Un cliché que la cheffe d'entreprise de 47 ans a accompagné d’une légende pleine d’humour : « Joyeux dimanche, de rien !», précisant qu’elle était bien l’auteure de cette photographie.

« Comment casser Instagram »

Une attention qui a ravi les fans du footballeur. Et pour cause, bien qu’il ait raccroché les crampons en 2013, David Beckham est toujours aussi athlétique. Un physique qui n’est pas passé inaperçu ce dimanche. «Comment casser Instagram», note un internaute auquel se sont ajoutés de nombreux messages de remerciements destinés à Victoria Beckham.

«Ceci est l’acte le plus généreux que je n’ai jamais vu», «Merci Victoria ! », «Joyeux dimanche aussi ! Merci de partager», «Au nom de tout le monde partout... Merci», «Je ne pourrais pas être plus heureuse !», peut-on lire parmi les commentaires de gratitude à l'égard de Posh. L'humour et la générosité pourraient alors bien être le secret de la longévité de leur mariage. David et Victoria Beckham sont en couple depuis plus deux décennies et les heureux parents de quatre enfants.