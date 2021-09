Angelina Jolie enfonce le clou à propos de sa séparation avec Brad Pitt

En pleine promotion du livre «Know your rights and claim them», publié en partenariat avec Amnesty International, Angelina Jolie affirme avoir craint pour la sécurité de sa famille pendant la fin de son mariage avec Brad Pitt.

Dans une longue interview accordée au site britannique The Guardian, la comédienne s’est exprimée à propos de sa séparation avec Brad Pitt. Et leur divorce en 2016, qui a été finalisé en 2019. Mais leur bataille juridique reste d’actualité en raison de leurs difficultés à s’entendre sur la garde des enfants. Angelina Jolie explique ainsi avoir eu peur pour «l’ensemble de la famille» au moment d’évoquer la situation de Brad Pitt et les accusations de violences domestiques portées contre lui.

«Je ne suis pas le genre de personne qui prend des décisions de cette ampleur à la légère. Cela a été une véritable épreuve d’en arriver au point où la séparation d’avec le père de mes enfants était la seule issue», continue-t-elle. Angelina Jolie affirme également que le divorce a été une expérience «traumatisante». «Quelque part, cette situation dure depuis une décennie. Je ne peux pas dire grand-chose… mais finalement, même si vous êtes la seule personne avec une poignée de proches qui vous aime à connaitre la vérité de ce qui se passe dans votre vie, la raison pour laquelle vous vous battez, pour laquelle vous vous sacrifiez, on parvient à être en paix avec tout cela. Peu importe ce qui peut se dire autour de vous», poursuit-elle.

L'ombre d'Harvey Weinstein

Angelina Jolie raconte avoir été profondément déçue de constater que Brad Pitt était prêt à travailler avec Harvey Weinstein pendant leur mariage, alors même que le producteur avait tenté de l’agresser sexuellement au début de sa carrière, avant qu’elle ne parvienne à s’enfuir. Une histoire qu’elle avait partagé avec son ex-époux.

«Je n’ai jamais voulu travailler ou être associer à Harvey Weinstein par la suite. Cela a été très dur quand Brad l’a fait», confie la comédienne, qui précise que le couple s’est disputé violemment après que Brad Pitt ait demandé à Harvey Weinstein de produire Killing The Softly. «Bien sûr que cela a été douloureux», poursuit-elle.