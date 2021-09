Charlène de Monaco : le prince Albert veut fait taire les rumeurs de séparation une bonne fois pour toutes

Agacé par les rumeurs de séparation autour de son couple, Albert de Monaco s’est offert une mise au point. Il assure que Charlène de Monaco «n’a pas quitté le Rocher en colère».

Reconnaissant qu’il aurait probablement dû faire taire ces rumeurs avant, il a expliqué s’être d’abord concentré sur ses enfants, les jumeaux Gabriella et Jacques, 6 ans, séparés de leur maman depuis de longs mois à l'exception de quelques visites en Afrique du sud. «J'aurais probablement dû répondre mais je me concentrais sur le fait de m'occuper des enfants. Et je pensais que ça passerait. Vous savez, si vous essayez de répondre à tout, vous perdez votre temps», a-t-il expliqué au magazine People. Mais devant le persistance de ces ouï-dire, il a souhaité mettre les points sur les i et faire cesser toutes spéculations sur l’avenir de son mariage.

Bloquée depuis des mois dans son pays natal, en raison d’une infection ORL qui l’empêche de prendre l’avion, Charlène n’a pas cherché à s’éloigner volontairement du Rocher. « Elle ne s'est pas exilée. C'est absolument juste un problème médical qu'il fallait soigner », a expliqué Albert de Monaco.

Les rumeurs affectent Charlène

Ce n’est donc ni la colère, ni la volonté de s’éloigner du Rocher ou de son époux qui aurait poussé la princesse à partir en Afrique du sud, et encore moins à prolonger son séjour.

« Elle n'est pas partie parce qu'elle était en colère contre moi ou contre quelqu'un d'autre. Elle se rendait en Afrique du Sud pour réévaluer le travail de sa Fondation là-bas et prendre un peu de temps avec son frère et quelques amis », a ainsi expliqué le prince, avant de revenir sur les circonstances qui l’ont contrainte à prolonger son séjour. « Ce n'était censé être qu'un séjour d'une semaine, 10 jours maximum », poursuit-il. Un séjour prolongé « parce qu'elle avait cette infection » et puis « toutes ces complications médicales sont survenues » note-t-il. Mi-août, la princesse a subi une nouvelle opération. Elle a également été hospitalisée mercredi 3 septembre en raison d'un malaise, avant de sortir deux jours plus tard.

Éloignée de ses enfants, Charlène vivrait d’ailleurs mal ces rumeurs. « Bien sûr que cela l'affecte », a souligné son époux, lui aussi touché : « Une mauvaise lecture des événements est toujours préjudiciable », conclut-il, attendant le retour, le plus vite possible, de son épouse. Cette dernière a manqué les célébrations de leur dix ans de leur mariage en juillet dernier.