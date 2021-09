Cindy Crawford reprend la pose pour la bonne cause et elle n'a pas changé

L’ex-mannequin phare des années 1990 prend toujours aussi bien la lumière. A 55 ans, Cindy Crawford a repris la pose.

L'objectif : récolter des fonds au profit de l’hôpital qui a traité son petit frère, décédé d’une leucémie alors qu’elle était enfant.

Pour marquer les esprits, Cindy Crawford a recréé l’emblématique pub Pepsi dans laquelle elle avait tourné en 1992, comme l'a repéré Page Six. A l’époque, on voyait la mannequin s’arrêter dans une station-service à Santa Clarita, en Californie, sortir d’un bolide rouge en mini short et t-shirt blanc, avant de se diriger, ultra glamour, vers un distributeur de cannettes, sélectionner sa boisson et la boire sous le regard ébahi de deux préadolescents.

Bis repetita et pas une ride

Près de trois décennies ont passé et l'ancienne star des podiums s’est rendue sur le même lieu de tournage afin de rejouer la scène, mais cette fois en photo et pour un projet qui lui tient à coeur, comme l’a expliqué la mannequin sur son compte Instagram.

« C'est toujours un plaisir et une émotion de travailler avec mon ami @davidyarrow... et encore plus quand c'est pour une bonne cause. Nous sommes revenus à l'original Halfway House de la célèbre publicité @pepsi que j'ai faite en 1992 pour recréer le moment (avec une touche de David Yarrow) dans l'espoir de collecter des fonds pour l'American Family Children's Hospital de Madison Wisconsin, où mon frère a été traité pour une leucémie », explique-t-elle. Elle a retrouvé sa tenue de l'époque et partagé le cliché de la séance photo. Et force est de constater que Cindy Crawford semble avoir remonté le temps.

Un bond dans le passé auquel a notamment contribué le coiffeur de star Peter Savic, qui a su recréer l’emblématique coupe aérienne, affichée par Cindy Crawford dans le spot publicitaire.

Une initiative qui a permis de récolter un million de dollars, près de 850 000 euros, a précisé l’ancien supermodel, qui affiche toujours un sourire et des courbes incroyables, sans oublier son célèbre grain de beauté.