Mimie Mathy : victime d'une rumeur d'agression, elle s'explique

L'affaire avait indigné Twitter. En juillet, un jeune homme a raconté sur le réseau social avoir été agressé par Mimie Mathy dans un supermarché. L'actrice l'aurait menacé avec des rouleaux de papier toilettes.

L'héroïne de «Joséphine Ange Gardien» avait alors reçu un torrent d'insultes, les internautes lui reprochant de ne pas être aimable avec ses fans. Finalement, la polémique s'était essoufflée quelques jours plus tard, l'homme en question ayant reconnu que tout était faux et qu'il n'avait jamais rencontré la star.

«Pourquoi avoir dit ça ? Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête», s'est interrogée Mimie Mathy. Invitée en visioconférence dans l'émission C à vous, ce 8 septembre, elle est revenue sur la fake news dont elle a été victime. «Ce sont des copains qui m'ont appelée en me disant "mais qu'est ce que tu as fait au cap d'Agde ?" Sauf que je ne suis jamais allée au cap d'Agde !», raconte-t-elle.

«Déjà, je fais mes courses dans des supermarchés sans agresser personne. Et je n'ai jamais refusé un selfie...», a justifié la star. Malgré les proportions prises par la «blague», Mimie Mathy ne reste pas fâchée contre le menteur. «Je souhaite qu'il ait beaucoup d'imagination et qu'il s'en serve pour gagner sa vie», a-t-elle conclu.

L'actrice avait déjà répondu à la fake news en juillet. «Cette rumeur a entraîné des milliers de réactions violentes et menaces, pour le coup infondées (...) ce genre de blague de très mauvais goût m'attriste profondément», avait-t-elle tweeté. «Réfléchissez un minimum aux conséquences de vos actes avant de poster et/ou réagir à ce type de posts...»