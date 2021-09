Tori Spelling ravie d'être comparée à Khloé Kardashian après son relooking

Elle le prend comme un compliment. Apparue métamorphosée sur des photos publiées sur son compte Instagram, le nouveau look de Tori Spelling a été comparé à celui de Khloé Kardashian. Ce qui n’est pas pour lui déplaire.

Interrogée par le site américain TMZ sur sa nouvelle apparence et la comparaison faites par les internautes avec la sœur de Kim Kardashian, l’ancienne star de la série Beverly Hills 90210 a expliqué être «honorée» par ce qu’elle considère comme un compliment. «Elle est magnifique», assure-t-elle, tout en soulignant ne pas avoir tenté de lui ressembler.

Quelques jours auparavant, Tori Spelling, 48 ans, avait créé la surprise sur son compte Instagram en publiant plusieurs clichés de son nouveau look. Dont une photo en compagnie de sa coiffeuse, Laura Rugetti.

Les internautes n’ont pas pu s’empêcher de souligner la ressemblance étonnante de la comédienne avec Khloé Kardashian. Aussi bien au niveau de son visage que dans le choix de ses vêtements.

«Wow, Tori ne ressemble plus à elle-même», a réagi un internaute dans les commentaires. «Tori, je te jure tu sembles rajeunir chaque année ! Tu es magnifique !», a commenté un autre. Bien évidemment, de nombreux internautes n’ont pas manqué de la critiquer, accusant Tori Spelling d’avoir eu recours à la chirurgie esthétique pour modifier son apparence. Chose que la comédienne n’a jamais nié, même si elle avoue en avoir assez des rumeurs persistantes à ce sujet. «Je me suis fait refaire le nez et les seins, et c’est tout. Je vois partout des gens qui affirment que j’ai fait bien plus», avait-elle expliqué au site américain People en 2019.