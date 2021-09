Mort de Jean-Paul Belmondo : Cyril Hanouna reçoit un cadeau de l'acteur (Vidéo)

Il faisait partie des personnalités présentes à l’hommage national rendu jeudi à Jean-Paul Belmondo aux Invalides à Paris. Quelques heures après la cérémonie, l’animateur Cyril Hanouna a reçu, en direct dans l’émission «Balance ton post !» sur C8, un cadeau de l’acteur.

Très affectée par la disparition du comédien lundi 6 septembre à l’âge de 88 ans, le présentateur n’a pas manqué de revenir sur ce grand rassemblement à la fois solennel et populaire qui a été suivi par des millions de Français.

Invité sur le plateau, Jeff Domenech, assistant et ami de «Bébel», en a profité pour faire une surprise à Cyril Hanouna. «Je sais à quel point tu aimais Jean-Paul, et Jean-Paul t’appréciait. Comme je te l’ai dit, de temps en temps, il matait TPMP. Et (il) avait fait un film en 1975 qui s’appelait «L’Incorrigible». Je me permets de t’offrir une photo du film, elle est dédicacée par Jean-Paul. Je te l’offre de bon cœur», a-t-il déclaré, les larmes aux yeux.

L’animateur n’a pu contenir son émotion et s’est montré très touché par cette délicate attention. «Je suis moins incorrigible que Jean-Paul (…). J’espère qu’il va veiller sur moi et il va me manquer à la boxe vendredi soir, il y a Tony Yoka qui combat et il était toujours là», a-t-il répondu.