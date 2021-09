Le frère de Kate Middleton s'est marié dans le Var avec la française Alizée Thevenet

James William Middleton s’est uni ce week-end avec sa fiancée française Alizée Thevenet.

Enfin ! Après avoir été contraint de repousser leurs noces à deux reprises en raison de la crise sanitaire, le petit frère de Kate Middleton et sa compagne se sont mariés samedi 11 septembre. Officiellement fiancés depuis 2019, les tourtereaux se sont dit oui sous le soleil de Bormes-les-Mimosas, dans le Var, comme l’a dévoilé le jeune marié, en personne, sur son compte Instagram.

« Hier, je me suis marié avec l’amour de ma vie entouré de famille, d'amis et bien sûr quelques chiens dans le superbe village de Bormes-les-Mimosas. Les mots manquent pour décrire à quel point je suis heureux », a écrit le frère cadet de Kate Middleton, partageant pour l’occasion une photographie de leur mariage. James, 34 ans, y pose à côté de son épouse, la française Alizée Thevenet, 31 ans, analyste financière. Un cliché également partagé par la jeune mariée.

Kate et William ont fait le déplacement

C'est donc en présence de leurs familles que James et sa compagne ont franchi un nouveau cap. Une union que le couple royal ne pouvait manquer. D’après plusieurs médias britanniques, Kate et William ont ainsi évidemment fait le déplacement. Difficile en effet pour James Middleton d’imaginer se marier sans la présence de ses deux sœurs, Kate et Pippa, qui elle aussi a partagé ce moment de bonheur en famille. Impossible non plus pour l'entrepreneur amoureux des chiens - le couple en aurait pas moins de cinq et James Middleton est à la tête d'une entreprise de nourriture canine - de célébrer ses noces sans quelques bêtes à poils, comme il l'a partagé avec humour dans son message.

Reste dorénavant à savoir si la famille a prévu de s'agrandir sous peu, alors que le couple s'est installé cet été dans une nouvelle maison.