MET Gala : les tenues de Rihanna et Kim Kardashian font bien rire les internautes

Après l’annulation de l’édition 2020, à cause du Covid-19, le MET Gala, l’une des soirées les plus médiatisées tant les célébrités se préparent pour porter la meilleure tenue, a fait son grand retour à New York. Les deux stars Kim Kardashian et Rihanna ne sont pas passées inaperçues, tout de noir vêtues.

Cette année, le thème du Gala du Metropolitan Museum of Art, qui a pour objectif de collecter des fonds pour le Costume Institute, était «In America : A lexicon of Fashion», un hommage à la mode américaine.

Kim Kardashian est arrivée sur les marches du MET recouverte des pieds à la tête d’une combinaison noire avec une longue traîne signée Balenciaga. Seule sa queue de cheval dépassait de la cagoule. Il n’en fallait pas plus aux internautes pour la comparer à un détraqueur, créature fantomatique de la saga Harry Potter.

kim kardashian au met gala on dirait un détraqueur dans harry potter — (@wecolided) September 14, 2021

Bien que séparée de Kanye West, on ne peut que remarquer le clin d’œil fait à son ex-mari, qui ne se présente en public plus que recouvert d’une cagoule noire, à l’occasion de la promotion de son nouvel album Donda. La star de télé-réalité avait d’ailleurs déjà été vue dans les rues de New York quelques jours plus tôt vêtue d’une tenue similaire, toute en cuir.

La chanteuse Rihanna en a aussi pris pour son grade, également habillée par Demna Gvasalia, directeur artistique de la maison Balenciaga. Elle portait une énorme et longue robe doudoune noire, avec un bonnet sur la tête, prenant tout de même le soin de laisser son visage découvert, contrairement à Kim K, laissant entrevoir un bandeau et un large collier en diamants. Un look qui n’a pas convaincu les fans, comparant sa tenue à une couette pour l’hiver ou un sac de couchage.

Rihanna et Asap ont pris le nécessaire pour dormir sur place #MetGala — noir (@staynemnd) September 14, 2021

Son compagnon, ASAP Rocky, est lui aussi carrément venu emmitouflé dans un édredon en patchwork, signé ERL, qu’il a ensuite enlevé pour dévoiler son costume plus sobre. Si la tenue de l’interprète de «Umbrella» a beaucoup fait réagir, rien n’égalera cependant le buzz créé par sa «robe pizza» du MET Gala de 2015.