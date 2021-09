Un message antivax de Nicky Minaj met le feu à Twitter

Pourtant habituée à en mettre plein la vue lors du gala Met, événement mondain par excellence, Nicki Minaj a justifié son absence de la cérémonie par son refus de se faire vacciner. Une position qui a suscité une vague d’indignations sur Twitter.

Contraint d’annuler les deux éditions précédentes en raison de la crise sanitaire, le Metropolitan Museum de New York demandait que les invités au gala annuel organisé sous la houlette d’Anna Wintour soient vaccinés et masqués, comme l'exigent les consignes de la ville pour toutes les activités en intérieur. Le message perçu comme étant anti-vaccin de Nicki Minaj pour expliquer qu’elle ne serait pas présente pour l’événement a été très mal reçu par de nombreux internautes.

They want you to get vaccinated for the Met. if I get vaccinated it won’t for the Met. It’ll be once I feel I’ve done enough research. I’m working on that now. In the meantime my loves, be safe. Wear the mask with 2 strings that grips your head & face. Not that loose one — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

«Ils veulent que vous soyez vacciné pour aller au Met. Si je me fais vacciner ce ne sera pas pour le Met. Si je le fais ce sera quand j’aurai fait assez de recherches sur le sujet. J’y travaille actuellement. En attendant, mes amours, protégez-vous avec un masque qui vous couvre bien le visage», peut-on lire.

Avant cela, Nicki Minaj venait d'expliquer avoir contracté le virus sur le tournage d'une vidéo, et que cela l'avait empêché de se rendre aux MTV VMA. Et surtout contraint de se tenir loin de son enfant qui n'a pas encore 1 an. Elle en a profité pour souligner que le vaccin n'empêchait pas la contamination. En prenant l'exemple de Drake qui, selon elle, aurait été infecté malgré le fait qu’il soit vacciné.

Love u babe. I was prepping for vmas then i shot a video & guess who got COVID? Do u know what it is not to be able to kiss or hold your tiny baby for over a week? A baby who is only used to his mama? “get vaccinated” Drake had just told me he got covid w|THE VACCINE tho so chile https://t.co/wInXoJcHBn — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

«Je me préparais pour les VMAs, je tournais une vidéo et devine qui a chopé le Covid ? Sais-tu ce que cela fait de ne pas pouvoir tenir son petit bébé dans ses bras pendant plus d’une semaine ? Un bébé qui est habitué à n'être qu'avec sa mère ? Drake vient de me dire qu’il a eu le Covid alors qu’il a reçu le vaccin, donc on se détend», écrit-elle à un internaute.

Nicki Minaj a ensuite partagé une anecdote concernant un de ses cousins de Trinité-et-Tobago, et d’un ami de ce dernier qui aurait souffert d’effets secondaires liés au vaccin.

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

«Mon cousin à Trinité-et-Tobago refuse le vaccin car un de ses amis l’a eu et est devenu impuissant. Ses testicules lui faisaient mal. Son ami était à quelques semaines de se marier, et maintenant sa fiancée a annulé le mariage. Donc priez là-dessus et soyez certain d’être en accord avec votre décision, pas forcé», peut-on lire.

Quand un internaute lui explique ne pas avoir le choix de se faire vacciner pour garder son emploi, Nicki Minaj a, finalement, expliqué qu’elle comptait bien se faire vacciner prochainement en vue de sa prochaine tournée. Avant de lancer un sondage auprès de ses fans afin qu'ils lui recommandent des vaccins.

I know babe. A lot of countries won’t let ppl work w/o the vaccine. I’d def recommend they get the vaccine. They have to feed their families. I’m sure I’ll b vaccinated as well cuz I have to go on tour, etc. https://t.co/7SK5Df0yBf — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

Tout ça, pour ça.