Anne Sila : pourquoi avait-elle rasé ses cheveux avant son précédent passage dans the Voice ?

De retour sur le plateau de the Voice samedi dernier, Anne Sila est apparue les cheveux longs. Une nouvelle coiffure bien loin du crâne rasé qu’elle avait affiché lors de sa première participation en 2015. Une coupe qu’elle avait adopté pour tenter de se reconstruire à la suite d’un drame personnel.

En 2014, peu de temps avant sa participation à The Voice, la jeune femme a en effet été agressée au couteau par son compagnon. Victime de plusieurs coups de couteau, elle avait pu prendre la fuite. Mais ce tragique drame l’avait poussée à se raser la tête, s’inspirant d’une légende indienne, comme elle l’a récemment confiée dans les colonnes de Télé-loisirs : «J’ai entendu dire, c’est peut-être totalement faux, que les indiens ont les cheveux longs car ils considèrent qu’il y a des souvenirs dans les cheveux. Que nos cheveux gardent en mémoire nos souvenirs. Autant vous dire qu’évidemment au moment de mon premier The Voice, après ce que j’avais vécu, je n’avais pas forcément envie de garder mes souvenirs... », a expliqué la trentenaire.

Clore un chapitre

Avec cette nouvelle participation, la jeune femme qui a, à nouveau, rejoint l’équipe de Florent Pagny samedi soir, compte bien « clore un chapitre potentiel où (elle) n’allait pas très bien. Pour moi, c’est symbolique de revenir là », a en effet précisé l'artiste de 31 ans dans le portrait qui lui a été consacré par la chaîne, revenant sur le rôle que l’émission avait joué dans sa vie : « The Voice a sauvé ma vie. A l’époque, j’étais dans une situation compliquée. On va dire que je sortais d’un événement un peu traumatisant », a expliqué l’artiste. « J’ai eu de la chance parce que je suis allée loin dans l’émission et donc ça m’a maintenu en vie », a-t-elle poursuivi.

Depuis, Anne Sila avance, confiant « allez mieux » à nos confrères de Télé-loisirs. Si depuis son premier passage à The Voice, elle a multiplié les projets, sortie un deuxième album et été, entre autres, la voix française de Nala dans «Le Roi lion», elle espère bien cette fois profiter « encore plus de cette deuxième participation ». Et qui sait, remporter cette édition anniversaire après s’être inclinée en finale devant Lilian Renaud, en 2015.